英法德同意　伊朗為攻擊沙特石油設施幕後黑手

英國、法國和德國領袖周一（23日）同意沙特阿拉伯兩大石油設施遇襲，伊朗才是幕後黑手。三國敦促伊朗選擇對話解決問題，不應進一步「挑釁」。美國總統特朗普則指，他在聯合國大會的議程中暫時未有和伊朗總統魯哈尼見面的安排。

英國首相約翰遜、法國總統馬克龍和德國總理默克爾在聯合國大會舉行期間會面，之後發表聯合聲明，表示他們支持美國所指，伊朗是襲擊沙特兩大石油設施的幕後黑手。聲明說：「對我們來說這很清楚，伊朗要為這次襲擊負責，根本沒有更合理的解釋。我們促請伊朗透過對話解決問題，避免採取挑釁和令局勢升級的做法。」

他們指出，有關襲擊顯示有需要令中東局勢降溫，但必須通過所有牽涉在內的單位作出持續的外交努力。三國也強調繼續會遵守2015年的伊朗核協議，呼籲伊朗也回到有關協議的框架內。

特朗普周一則表示不排除和魯哈尼在聯合國大會期間見面，但他沒有作出有關安排。他又拒絕馬克龍居中調停並安排兩人會面的「好意」，他說：「我們不需要任何調停者。伊朗人知道應聯絡誰。」