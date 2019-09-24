新聞時序：涉違伊朗制裁令　孟晚舟被捕近10個月

中國科技巨企華為副董事長兼首席財務官孟晚舟，自去年12月在加拿大溫哥華被捕後，近日申請終止引渡程序。案件擾攘多時，甚至令中加關係亦降至冰點，以下為案件經過時間表。

【2018年】

8月22日：美國紐約法院對孟晚舟發拘捕令。

11月29日：美國獲悉孟晚舟將由香港經溫哥華國際機場前往墨西哥。

12月1日：孟晚舟於溫哥華轉機時遭加拿大警方拘捕，並於12月5日才公開事件，中國駐加拿大大使館要求釋放孟晚舟。

12月6日：中方指未獲通知孟晚舟被捕原因。

12月7日：庭審透露美國認為孟晚舟隱瞞與華為有關的公司，涉違反美國對伊朗的制裁令。

12月10日：加拿大前外交官康明凱與公民斯派佛先後被中方扣留，中方否認是報復孟晚舟一案。

12月11日：孟晚舟於英屬哥倫比亞法院獲准保釋；美國總統特朗普表示若案件事關國家利益，他會介入。

【2019年】

1月22日：美國司法部宣布將正式尋求引渡孟晚舟。

3月1日：加拿大批准美方的引渡要求。

3月3日：華為起訴加拿大政府拘捕孟晚舟，中方則聲稱康明凱是因竊取國家機密而被拘留。