小行星險撞地球　NASA最後一刻發現

美媒周一（23日）引述美國太空總署（NASA）內部電郵披露，一顆小行星今年7月以極近距離掠過地球，一旦撞擊地球其威力可達廣島原爆30倍。惟署方僅在24小時前才發現，揭示人類現時對小行星撞地球的防範能力嚴重不足。NASA周一宣布，將開發可探測小行星威脅的衞星，以加強地球防衞。

NASA行星防禦官約翰遜（Lindley Johnson）在7月24日的電郵中向同僚稱︰「在30分鐘內，一個直徑57至130米的小行星將會在僅0.19月球距離（約7.7萬公里）外掠過地球。」並指出有關小行星在24小時前才被發現。

澳洲斯威本科技大學天文教授達菲（Alan Duffy）聲言，該顆名為「2019 OK」的小行星一旦撞落地球，其威力將超越日本廣島原爆30倍，可將整座城夷為平地。NASA近地天體研究中心（CNEOS）上月初則發聲明指，如果「2019 OK」擊中地面，其衝擊波將會破壞直徑達80公里的範圍；若擊中海面，則將引發大型海嘯。

NASA為此計劃向美國國會申請5至6億美元（約39至46.8億港元）資金，開發一艘能夠探測90%朝地球方向飛行、具威脅性的行星，期望可於2025年前啟用。