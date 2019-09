強調國家意識　特朗普指未來屬於愛國者非全球主義者

美國總統特朗普周二(24日)在紐約的聯合國大會上致詞,他指未來不是屬於全球主義者,而是屬於愛國者(The future does not belong to the globalist. The future belongs to patriots),表明自由民主是建基於愛國,以及捍衞她的主權,強調只有熱愛本國歷史及價值觀的公民,才能追求國家的真正利益。

在長達36分鐘的發言中,特朗普談及多個議題,當中包括國家意識。他稱:「自由世界必須擁抱自身民族基礎,不能嘗試刪除或取代它們。只有熱愛國家的人、植根國家歷史的公民、被國家文化滋養的公民、忠於國家價值觀念的公民、忠於大眾的公民,才能追求真正利益。」

特朗亦多次在演講中提及愛國主義,他稱:「愛國者以能人所不能的方式看待國家及其命運。只有靠愛國者的意志和獻身精神才能實現偉大,維護自由、保障主權及維持民主。未來不是屬於全球主義者,而是屬於愛國者。」

特朗普續稱:「如果你想要自由,為你的國家感到驕傲。如果你想要民主,就堅持你的國家主權。如果你想要和平,就愛你的國家。明智的領導人總是把本國人民和國家的利益放在首位。」他強調,美國不會容忍非法移民,批評開放邊界會惡化人口販賣及侵犯人權,並譴責支持者披上社會公義的外衣,行邪惡及殘忍的政策。