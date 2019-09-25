撥款5200萬美元　華府首次直接援助瓜伊多

委內瑞拉內亂未息，美國政府宣布直接援助該國反對派領袖瓜伊多。美國國際發展署（USAID）署長格林（Mark Green）周二（24日）宣布，撥出5200萬美元（約4.05億港元）援助瓜伊多，金額較此前增加3倍。歐盟同日宣布，制裁7名委國官員，指他們涉嫌違反人權及虐待民眾。

格林在紐約與瓜伊多特使、被華府視為駐美大使的韋基奧（Carlos Vecchio）會面後，宣布加強援助瓜伊多。有白宮高級官員透露，援助是為了解決委內瑞拉的赤字，當中1900萬美元（約1.48億港元）用於購買保安通訊設備、提供預算規劃培訓等，以便在總統馬杜羅下台時可有效接管政府。

美方本次援助瓜伊多的款項，原本是洪都拉斯及危地馬拉的人道撥款，但美國總統特朗普去年批評中美洲國家無法阻上難民湧向美國，因此宣布取消撥款及改變用途。美國於前年及去年，分別向委內瑞拉反對派提供900萬美元（約7020萬港元）及1500萬美元（約1.17億港元），用作促進新聞自由、監督侵犯人權和反腐敗行動。隨着援助金額增加，相信可有效擴展上述工作。