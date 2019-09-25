多功能機械人面世　成職場及運動場新星

近年不少科學家積極研發各種機械人，希望令人類的日常生活更方便。美國麻薩諸塞州一間機械人設計公司就推出兩款能在惡劣環境下完成各種複雜工作的機械人，它們有望成為新一代的職場精英，也能從事救援工作。其中一個機械人更能做體操表演，將來或能與人類精英運動員一起競逐運動會獎牌。

波士頓動力公司推出的機械人「Spot」外形像狗，它能運載最多14公斤的重物，也懂得行樓梯及開門。它備有17個關節及先進的電腦程式，因此能準確地做出各種動作。Spot的超強感應器及360度視角，令它能避開任何障礙物。它有靈活的四肢，能走到滾輪機械人不能到達的地方工作，它能運載的物品也比無人機多。

Spot的身高不到一米，如此嬌小，卻能在攝氏零下20度至攝氏45度、大雨及充滿塵埃的環境中工作，將來可代替人類進行艱苦的任務。專家期望Spot能投身建築界、燃油及燃氣界，以及公共安全事務中。

另一款人形機械人「Atlas」則是體操好手。身手敏捷的Atlas能做出側手翻、前空翻及空中旋轉等優雅的體操動作，表現媲美體操運動員。身高1.5米，體重80公斤的Atlas配備靈敏的感應功能，更能移動物件，能手腳並用地爬過戶外的複雜地形。它的平衡力驚人，能在被推撞時屹立不倒。因此，它能從事救援工作，在災區搜索失蹤者。