東太平洋截獲運毒半潛艇　檢5.4噸可卡因拘4人

美洲毒品問題猖獗，美國海岸防衞隊周二（24日）公布，月初在東太平洋截獲一艘以運油駁船改裝而成的半潛艇，在艇上檢獲逾五點四噸、市值1.65億美元（約12.9億港元）可卡因，並拘捕4名毒販。這是海岸防衞隊近4個月來，第二度破獲毒潛艇案，暫未知是次潛艇來自哪國。

海岸防衞隊巡邏機發現該艘1.2米長的半潛艇後，部署在佛羅里達州的「勇士號」艦艇（Valiant）採取行動。「勇士號」之後派出兩艘小艇，並在哥倫比亞海軍協助下，摸黑攔截半潛艇並逮捕四名男子。海岸防衞隊員從潛艇上卸下了近半噸可卡因，但由於潛艇的穩定性成疑，決定把剩下的可卡因暫時留在潛艇。

被捕的4名疑犯，分別為奧拉亞（Enrique Mantilla-Olaya）、坎德洛（Fausto Hurtado-Candelo）、羅德里格斯（Wiber Tenorio-Rodriguez）及米納（Fernando Tribino-Mina），他們分別被美國聯邦檢察官控告兩項持有及意圖分銷可卡因罪。

「勇士號」指揮官沃爾德倫（Matthew Waldron）形容今次行動「前所未見」，稱︰「在24小時內，隊員越過了赤道、扣押了一艘藏毒自動半潛艇。對每個隊員來說，這是船員職業生涯中的重大事件。」但他未有透露截獲半潛艇的確切位置。另外，美國東南部海岸防衞隊在過去一周，合共檢獲5.9噸走私可卡因。

在今年6月，海岸防衞隊在距離厄瓜多爾及哥倫比亞對出數百公里的太平洋海域，截獲一艘運毒潛艇，在船上檢獲逾7700公斤可卡因，總值2.32億美元（約18.1億港元），拘捕一人，相信毒品由南美洲國家的毒販製造。