修例風波︰眾議院委員會受理《香港人權及民主法案》

美國眾議院外交關係委員會於當地時間周三（25日）開會，受理《香港人權及民主法案》。

該委員會當日早上召開會議，討論多個議案，包括《香港人權及民主法案》、《保護香港法案》、承認香港與美國的雙邊關係、譴責中國內地干預香港事務及支持香港人示威權利等。

共和黨籍的眾議院外交關係委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）發言時，稱︰「今天我們所代表的並非共和黨人或民主黨人，而是作為美國人，展示我們對香港的強烈支持。」他指，看到了香港人揮動美國旗、高唱美國國歌，表示美國將站在香港人一方。

麥考爾更形容這是「民主對抗獨裁之戰」，民主法案向中國傳遞出清楚訊息，顯示無情暴行將會導致嚴重後果。他稱︰「這個委員會、國會、美國、以至全世界，都不會對中國共產黨只為自己、而不為人民的鬥爭冷眼旁觀。」

提出民主法案的委員會人權小組主席史密斯（Chris Smith）則重申，中英聯合聲明及基本法應保障，香港享有50年不變自治權，而中國現今的行為正在侵略有關自治權，損害港人的人權與自由。他強調，《香港人權及民主法案》為重要且關鍵。民主黨籍眾議員謝爾曼（Brad Sherman）亦稱，與港人站在同一線，並支持示威者所提出的五大訴求。