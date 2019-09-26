特朗普與烏克蘭總統通話記錄公開　要求對方調查拜登兒子

美國總統特朗普涉嫌向烏克蘭施壓來打壓競選對手、前副總統拜登，而面臨被彈劾的風險。白宮周三（25日）公布，特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在7月25日的電話通話記錄。特朗普在對話中，希望烏方與美國司法部合作，以調查拜登及其兒子亨特；他又重申美國對烏克非常好，故冀望對方可以助一臂之力。

特朗普在通話中，要求澤連斯基與他的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）及司法部長巴爾合作，「有很多關於拜登兒子的討論，但拜登停止了起訴。但很多人希望得知真相，所以你能夠與司部法長做些甚麼，那就很好了。」他又提到「拜登到處吹噓他截停了起訴，所以如果你能調查一下... 這對我來說，聽起來是恐怖的。」澤連斯基則答應了對方請求。

據指，特朗普在通話中多次提及朱利安尼及巴爾的名字；他又強調美國對烏克蘭非常友好，因此希望對方協助美國，說道：「我希望你徹底調查事件，做你能做到的事。」

民主黨眾議員希夫（Adam Schiff）指，特朗普「對外國領導人進行了典型的黑手黨勒索」；民主黨眾議院議長佩洛西則提到，特朗普的行為破壞了選舉誠信。對於司法部捲入事件，有官員指巴爾「極少參與」這宗案件。

對於民主黨正式啟動對特朗普的彈劾調查，身處聯合國大會的他形容彈劾調查為「人為制造的危機」，又批評佩洛西浪費時間調查，這會沒有時間進行立會工作。