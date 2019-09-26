麻省全面禁售電子煙　臨時禁令成全國首例

美國最近有數百人患上疑似與電子煙有關的嚴重肺病，更有7人因此死亡。麻省周二（24日）宣布，正式全面禁售電子煙，禁令為期4個月，成為全國首個下此禁令的州份。

麻省州長貝克（Charlie Baker）宣布進入公共衞生緊急狀態，電子煙禁令即時生效，至明年1月25日為止。貝克指：「公布緊急狀態的目的是暫時停止售賣電子煙，讓我們與醫學專家合作，找出致病原因及如何更有效地規管這些產品，以保護居民的健康。」

目前麻省已有3人確診疑似與電子煙有關的嚴重肺病，另有2名疑似患者。此外，有50名病情較輕的患者正接受觀察。在全國加強監管電子煙浪潮下，電子煙主要企業Juul的始創人之一、行政總裁伯恩斯（Kevin Burns）周二辭職；企業更宣布將停止為產品賣廣告，並不會反對電子煙禁令。

Juul企業所在的三藩市自7月起已全市禁售電子煙，另外密歇根州及紐約州則在本月初禁售調味電子煙。美國食品及藥物管理局（FDA）正測試逾150種產品的樣本，但仍未能找出導致嚴重肺病的物質。