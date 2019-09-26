稱墮胎權非國際認可　美促聯合國棄用含糊表述

在美國紐約召開的聯合國大會，於周一舉行全民健康覆蓋高級別會議，美國於會上代表19國發表講話，指出墮胎權不是國際認可權利，表明不支持在聯合國文件使用「性與生殖健康及權利」等含糊不清的用字，以避免鼓勵墮胎。聯名的國家包括沙特阿拉伯、蘇丹、尼日利亞等的人權紀錄不佳的國家。

美國衞生及公共服務部部長阿薩爾發表講話，促請聯合國尊重成員國的性教育主權，稱含糊的表述會破壞家庭的重要地位，鼓勵墮胎等行為。他指出，國際認可的權利並沒有墮胎權，只支持宣揚家庭保護功能的性教育。

阿薩爾的講話引來不少國家及人權組織批評，斥美國與人權紀錄差劣的沙特和蘇丹等國結盟，並向依賴美國援助的貧窮國家施加不公平壓力。荷蘭外貿部長卡赫（Sigrid Kaag）則代表58個國家發表聯合聲明，一再強調必須維護全面的性與生殖權利。

有專家認為，阿薩爾的講話是象徵式，但在討論全民健康問題時不提及計劃生育和生殖健康等觀點，是危險先例，而且代表特朗普政府在全球和國內生殖健康議題會施加更多限制。