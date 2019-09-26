特朗普涉聯烏打壓政敵　告密者願到國會作供

美國總統特朗普捲入聯同烏克蘭打壓政敵醜聞，美媒周四（26日）指，踢爆此事的匿名告密者提出要求，若國家情報局容許他由法律顧問團隊陪同，他願意出席眾議院情報委員會的聽證會。

美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，該名告密者的律師團隊在周二（24日）致函署任國家情報總監馬圭爾，表示若局方向團隊2名成員發出安全許可，讓他們陪同當事人出席，其當事人願意到國會與議員見面作證。報道又指，民主黨籍的眾議院情報委員會主席希夫在周三（25日）去信馬圭爾，指上述要求合理，委員會十分支持，希望對方盡快答允。

報道又指，情報委員會數名委員閱覽過該名告密者的舉報資料後，均表示「令人不安」，其中包括共和黨籍的沙瑟（Ben Sasse），他明言「當中有些東西令人困擾」，又指共和黨人不應只是盲目保護特朗普。而CNN記者阿科斯塔則在Twitter貼文，引述曾閱覽相關文件的國會議員，指涉及事件的特朗普幕僚人數遠比已知為多，除該告密者外，或會傳召更多人作證。

《華盛頓郵報》則引述消息人士指馬圭爾向白宮表明，會於情報委員會作證時知無不言，並指白宮若阻止的話他會辭職。惟馬圭爾很快便發聲明駁斥有關報道，指自己上任以來從沒想過辭職；白宮通訊總監格里沙姆亦在Twitter貼文，指有關報道完全不正確。