通話重點節錄　澤連斯基答應特朗普查拜登父子

白宮周三（25日）公布美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基，以下為二人對話內容的重點節錄，主要可分為3部分。

第1部分：美國對烏克蘭的支援

特朗普表示美國相比只會空談的德國及其他歐洲國家，雖然不能說是互惠，但明顯為烏克蘭付出很多。澤連斯基表示1000%同意特朗普的說法，認同美國對烏克蘭在能源獨立等問題的幫助遠超歐盟，並為美國在國防領域大力支持烏克蘭抗俄致謝。

第2部分：調查拜登父子

特朗普向澤連斯基提出烏克蘭與其私人律師朱利安尼及美國司法部長巴爾，合作調查美國前副總統拜登父子的要求。澤連斯基表示其助手已與朱利安尼對話，希望後者可親到烏克蘭，並強調美烏是朋友，維持戰略夥伴關係，保證會認真對待案件，確保調查會公開進行，而完全忠於他的新檢察官將於9月上任負責調查，亦不介意特朗普提供更多案件訊息。

第3部分：美烏領導人互訪

特朗普指會讓朱利安尼及巴爾聯絡澤連斯基後，又指對方可隨時致電提出訪白宮要求。澤淪斯基感謝特朗普，又邀請對方訪烏克蘭，笑言兩人可在9月1日在波蘭會面後一起到烏克蘭。特朗普則歡迎他定下日子到訪白宮。