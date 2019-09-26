加州消防局旺丁　5個月內9人榮升父親

能與一同出生入死的好兄弟一起成為人父，是一件很美妙的事。美國加州一間消防局在5個月內，就有9名消防員榮升父親。消防局安排他們與孩兒合照，再上傳社交網與網民分享喜悅。不少網民留言祝福他們，並對他們的妻子能於相近時間產子而嘖嘖稱奇。

該9名消防員來自庫卡蒙格牧場市（Rancho Cucamonga）消防局，他們的子女均於今年3月至7月期間出生。該批嬰兒分別為7女2男，他們穿上相同的服裝合照。在其中一張照片中，嬰兒各自躺在父親的消防制服上，圍成一個圓圈拍照，旁邊放滿了消防工具，及用消防喉拼成的英文字「RCFD」（消防局的名字縮寫）。

消防員又舉起自己的嬰兒拍照，藉此向網民展示他們強壯的臂彎。他們的妻子也有加入合照，9個家庭的溫馨畫面映入眼簾。網民紛紛大讚嬰兒可愛，有人甚至建議嬰兒應為消防局拍攝月曆照。另有人發現，父親們竟然身材相若，令整件事變得更巧合。

目前該批照片已獲逾6000個讚好、逾3000次分享，很多人都因他們的經歷感到難以置信。有網民打趣道，該消防局有如生育診所，應檢查一下消防局的水質，以找出令消防員能同時令妻子懷孕的物質。另有人問，消防局有這麼多名職員一同放侍產假，該如何安排人手。