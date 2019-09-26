女醫生遭性侵勒頸案重啟調查　華裔男子被判終身監禁

美國德州達拉斯一名女醫生於31年前遭受性侵，期間曾被對方勒頸，導致腦部出現問題，往後人生盡毀。她去年離開人世後，被法醫裁定死因屬於他殺。經調查人員重新追查後，一名58歲華裔男子被控跟蹤、強姦、謀殺罪成，獲判終身監禁且不得假釋。

案情指，1988年6月19日，28歲的巴斯科內（Katherine Bascone）在家中遭到一名男子強姦，期間更被對方勒暈，導致其腦部受損。她此後終生失明癱瘓，亦需要看護陪伴在側，臥病近30年後，2018年2月離開人世。

由於法醫裁定巴斯科內死因屬於他殺，促使這宗塵封30年的懸案重啟調查。執法部門去年將巴斯科內家中收集到的DNA樣本對比，發現與居住休斯敦、有多次前科的華裔性罪犯喬治‧郭（George Guo，音譯）的DNA相符，更發現案發當日正是他的生日。

檢方指，喬治‧郭畢業於德薩斯州大學醫學院，90年代曾因意圖強姦而被吊銷醫生資格，此後多次涉及同類案件。他在2003年被判入屋行竊和性侵罪名罪成，一度獲判14年有期徒刑，至2013年獲釋。