通烏醜聞：巴爾又被拖落水　朱利安尼涉干政

美國總統特朗普的通烏醜聞持續發酵，通話紀錄曝光後更牽涉到司法部長巴爾及私人律師朱利安尼。其中，巴爾是繼通俄調查後又捲入特朗普的政治醜聞，公信力勢必再受打擊。至於身為長期支持者的朱利安尼，被民主黨形容為「總統的政治職業殺手」。

巴爾今年2月上任後備受爭議，特別是對特朗普涉嫌勾結俄羅斯干預美國大選的處理手法。他收到調查報告後便決定特朗普未有妨礙司法公正，並多次指沒有證據顯示對方的競選團隊與俄羅斯合謀。民主黨籍的眾議院司法委員會主席納德勒表示，巴爾必須迴避今次的通烏調查，指他已經被特朗普扯落水。司法部發言人回應指，總統沒有要求巴爾聯絡烏克蘭官員。

至於沒有官職的朱利安尼，此前多次在公開場合力撐特朗普，日前更承認曾要求烏克蘭調查拜登。通話紀錄顯示朱利安尼參與華府外交政策，引起民主黨高度關注。該黨眾議員杰弗里斯說：「他在政府扮演甚麼角色？他是國務卿？他是駐烏克蘭或歐盟大使？朱利安尼是總統的政治職業殺手。」華府官員否認國務院授意朱利安尼聯絡烏克蘭，批評他強行插手此事。