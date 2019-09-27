聯合航空女乘客被困機上廁所1小時　航班轉飛丹佛

聯合航空一班美國內陸航班周三（25日）因為有廁所門故障，導致一名女乘客被困廁所內達1小時，航班因此被迫先降落丹佛機場，讓消防員和技術員上機協助將她救出，再飛往原定目的地三藩市，當中延誤超過2小時。

聯合航空發表聲明指這班原定由華盛頓飛往三藩市的UA1554號航班，由於機上一個廁所的門「無法運作」，導致一名女乘客被困，航班因此決定先轉飛丹佛國際機場，期間消防員和技術員上機處理事件，有乘客更拍下他們嘗試開門救人的過程，當中可以聽到消防員說：「小姐，我們只想你知道，我們正在盡快把門打開，我們會很快救你出去。」最後女乘客在被困廁所內達1小時後獲救。聯合航空指機上所有乘客之後上了另一架飛機繼續行程，並在聲明中向所有乘客，尤其是被困廁所內的乘客道歉，不過沒有提及賠償。

出事航班在當地時間下午5時37分從華盛頓起飛，原定8點38分抵達三藩市，但在7時28分決定先降落丹佛解決廁所門的問題。乘客改乘另一架飛機在晚上9點51分起飛，11時15分才抵達三藩市。