人口普查局調查：收入差距加大　堅尼系數創50年新高

美國人口普查局周四（26日）公布的調查數據顯示，2018年美國收入中位數創歷史新高，同年美國收入差距進一步擴大，堅尼系數創50年來新高。

數據顯示，去年美國家庭收入中位數增加到61937美元，是1967年有記錄以來的最高水平。不過按年增長幅度僅0.8%，遠低於前三年的增長水平。同時去年美國居民收入差距較往年顯著加大。去年美國堅尼系數上升至0.485，前年則為0.482。美國人口普查局表示，儘管兩年之間數字變化看似不明顯，卻具有統計意義。堅尼系數是綜合考察居民內部收入分配差異狀況的一個重要指標，系數介于0和1之間，數值越大，反映住戶收入差距越大。

美國人口普查局稱，收入差距擴大最明顯的分別是加州、德薩斯州和維珍尼亞州等9個州。而猶他州、阿拉斯加州、艾奧瓦州等地的經濟平等程度最高。調查報告也顯示，去年美國25個大城市的貧困率沒有惡化，其中紐約、洛杉磯和芝加哥的貧困率連續第四年下降。

美國全國公共廣播電台報道，近年美國經濟從深度衰退中復蘇。當前居民收入增加，但分配卻不均衡。有美國學者認為，美國政府的減稅政策進一步加劇了國民的收入不平等現象，去年最富裕的家庭組別收入的增長幅度更大。