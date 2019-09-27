737 MAX報告出爐　指波音與FAA誤判機師面對警報反應

早前美國波音737 MAX系列客機短時間內接連發生空難，全面停飛至今已超過6個月。美國國家運輸安全委員會（NTSB）周四（26日）發表報告，指波音與聯邦航空局（FAA）誤判機師駕駛737 MAX遇到問題時，面對多種響號和警報的反應。FAA及波音稱會檢視報告建議內容。

NTSB目前正就去年10月印尼獅航空難以及本年3月埃塞俄比亞航空空難展開調查，近日公布部分建議，當中提及FAA應該要求波音對機師可能被其預警系統弄得不知所措展開更嚴格分析。

NTSB指出，從上述兩場空難可以看到，機師在遇到多種響號和警報時，作出的反應並不如波音和FAA所假設的一般，但這些假設正正用作設計737 MAX及確認它適航。因此NTSB認為，FAA在確認飛機適航時，有必要對機師的反應作更加貼近真實的評估。NTSB建議，FAA應基於機師的反應，檢討飛機的設計和對機師的訓練，而且要向機師提供更清晰的故障指示，以改善他們的應對。

NTSB的航空安全辦公室負責人舒爾策（Dana Schulze）表示，機師在真正駕駛客機期間收到各種各樣警報，有關情況卻從未在模擬飛行獲評估。她補充：「我們並不是說所有客機存在廣泛的安全問題，而是說這是個改善程序的機會。」

報告另提到，同樣問題或會影響737 MAX系列以外的其他型號客機，建議FAA要廣泛地解決有關缺陷。