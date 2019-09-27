被指拒絕女網紅升級機位及登機　國泰航空捱告

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空，被指拒絕升級機位及禁止乘客登機。一名華裔女網紅日前在顧客服務網站聲稱，月前透過電郵要求國泰為她升級機位至商務客位，獲對方答應，但到機場時國泰不但拒絕要求，更取消其機位及以後不准她再乘搭國泰航班。女事主就事件採取法律行動，國泰回應稱正檢視事件，不作個別評論。

英國《太陽報》指，女事主Jacqueline Ng購買了台灣飛美國紐約的來回特選經濟艙機票，她於今年5月30日由台灣飛往紐約前，傳電郵予國泰航空詢問能否免費把機位升級至商務客位。她聲稱對方當時回郵答應請求，但當她到台灣機場辦理登機手續時職員拒絕為她升級。

至同年6月7日，女事主在紐約機場辦理登機手續回台灣時，再次要求升級機位。她在櫃位等了30分鐘後，職員指她試圖以假電郵騙取升級服務，然後取消其機位及禁止她乘搭國泰的航班。女事主事後再付1400美元（約1.1萬港元）購買新的回程機票，到台灣後聯絡國泰航空要求釐清誤會及追討新機票的費用。

國泰航空回覆指，職員確認女事主出示的是假電郵，要求她提供相關資訊讓公司追查，但女事主拒絕並向國泰採取法律行動，堅稱自己沒有偽造電郵。國泰最終退還事主原本的機票費用，公司發言人指正檢視事件，目前未有任何決定。