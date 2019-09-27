通烏醜聞：告密信解密　特朗普斥爆料者如同間諜

美國總統特朗普捲入「通烏」指控，面臨彈劾危機。由民主黨主導的眾議院情報委員會周四（26日）解密告密者的投訴內容，揭發特朗普曾以不同手段向烏克蘭政府施壓，由私人律師朱利安尼從中斡旋，要求烏方配合調查前副總統拜登父子。美媒報道，告密者是在中情局（CIA）工作的男性，特朗普已表明要找出告密者，威脅會嚴懲。

解密的告密信有9頁，顯示告密者獲逾6名官員告知，特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的通話內容涉及謀求個人利益，包括要求調查前總統拜登及次子亨特的活動、協助解開俄羅斯干預上屆美國大選源自烏克蘭的指控、交出涉遭俄國黑客入侵的民主黨全國委員會伺服器位置，以及烏方與司法部長巴爾及朱利安尼的會面及對話。

告密者指出，約12名白宮官員和當值人員在白宮戰情室旁聽該通電話，官員起初認為是常規通電而沒限制參與，國務院官員亦聽過內容。白宮官員事後介入，將對話文本從內閣級官員可存取的系統移除，轉載入儲存機密資訊的系統。有白宮官員認為這是濫用系統，因對話內容並不含國安敏感內容。

文件指出，多名美國官員自5月中旬起，對朱利安尼繞過國安程序與烏方官員接觸感到憂慮。美國對烏克蘭特別代表沃爾克爾等國務院官員均曾與朱利安尼對話，試圖「控制其對美國國安的破壞」。有官員指出，烏克蘭政府被引導相信，若要與美國總統會面或通電，需在朱利安尼等人提出的議題上展露「互相幫忙」的意願。

《紐約時報》引述3名消息人士報道，告密的男子一度被指派在白宮工作，但之後已返回中情局。《洛杉磯時報》取得的一段周四早上特朗普一場私人活動的錄音，他形容向告密者洩露有關資料的來源有如間諜，並建議嚴懲涉事者，他說：「我想知道是誰將消息給予告密者，因為這很接近間諜行為。」特朗普又指，或會有方法通過法庭合法阻止民主黨的彈劾調查。

在眾議院情報委員會聽證會上，國家情報署理總監馬圭爾（Joseph Maguire）拒絕透露是否曾與特朗普討論上述投訴內容，認為他若公開斥責特朗普對告密者的攻擊是「不妥當」，但指告密者有誠信地跟隨法律提交投訴。而參議院情報委員會主席形容，高級情報官員及機構在閉門聽證會上「極度樂於提供資訊」。