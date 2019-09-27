涉用假資料騙用戶付款 Tinder母公司遭起訴

美國聯邦貿易委員會（FTC）周三（25日）起訴交友軟件「Tinder」母公司Match Group，指它涉嫌傳送數百萬個假電郵予配對網Match.com，誘騙用戶付款訂閱及開啟回覆功能。Match Group則稱已致力打擊偽造帳戶，指控屬無恥之舉，將於法庭上力辯到底。

FTC指，Match Group用戶免費開立戶口後，需要付款訂閱才能回覆短訊，Match Group向用戶發送大批來自虛假地址的電郵，令50萬用戶在2016年6月至18年5月間付款訂閱Match.com，月費為20-30美元（約157-235港元），價格取決於訂閱時間及升級安排。

另外，Match Group亦未有充分解釋，如用戶未能「遇到特別的人」便可獲6個月免費服務，同時亦未提供簡單的取消訂閱系統。Match Group回應指，每日攔截多達96%的虛假電郵。Match Group為紐約公司，旗下擁有不少熱門交友軟件，包括Match.com、Tinder及OKCupid等。