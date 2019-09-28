通烏醜聞︰眾院傳召蓬佩奧提交文件　特朗普重申清白

美國總統特朗普捲入「通烏」指控，引發眾議院啟動彈劾調查。美媒披露，特朗普直斥啟動彈劾的民主黨人「有病」，直稱︰「我們開戰了。」而民主黨眾議員周五（27日）則就涉及通烏的資料，傳召國務卿蓬佩奧提交文件。

眾議院外交關係委員會、情報委員會及監督和政府改革委員會的3名主席指，有多個國務院官員直接掌握特朗普涉及通烏、干預明年大選等彈劾資訊，宣布給予蓬佩奧一周預備，並於下周五（10月4日）向國會提交有關文件。

特朗普周五則在Twitter發文，稱與烏克蘭總統的對話「完美」，又指︰「如果那通完美電話被視為不恰當的話，那麼未來所有的總統也不能跟任何外國領導人說上一句話了！」他又貼出一段指控競選對手、前副總統拜登收受烏克蘭利益的短片，配以自己與烏克蘭總統澤連斯基對話，以及當年勝選總統等畫面，直接為自己競選連任宣傳。

《洛杉磯時報》日前披露特朗普周四（26日）與美國外交官員開閉門會議時，指告密者背後消息來源為「間諜」，並暗示會以叛國罪向該來源作出指控。彭博社周五公開這場會議更詳盡的片段，可見他直斥啟動彈劾調查的民主黨人「有病」，稱︰「我們開戰了。」特朗普又形容拜登「蠢過石頭腦袋」，並稱記者為「禽獸」、「渣滓」和「騙子」。