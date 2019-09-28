執勤時遭兇徒伏擊　首位錫克教警員身亡

美國德州休斯敦一名錫克教徒警員日前執勤期間，遭人從後伏擊身亡。死者為當地首位錫克教徒警員，警方讚揚死者為「開拓者」，稱他戴頭巾，並以誠信、尊重和自豪感代表錫克教徒。兇徒則被控謀殺。

行車錄像顯示，警員達利瓦（Sandeep Dhaliwal）曾截停一輛汽車，並與司機對話，雙方未有發生爭執，期間司機車門曾一度被打開。而在達利瓦轉身回到警車時，該汽車的側門忽然打開，一名拉美裔男子立刻持槍跑出，並從後槍擊達利瓦的頭部，其後駕車逃去。最後該名男子與一名女性，在案發地點附近被拘捕。

警方發言人岡薩雷斯指已檢獲兇器，形容事件對警方來說是最糟糕的噩夢，指達利瓦不僅贏得所有人尊重，亦鼓勵了其他錫克教徒加入警隊。休斯敦市長特納（Sylvester Turner）於Twitter發文指，達利瓦「代表了社區的多樣性、包容性、以及一切美好的事物」；而德州州長艾博特（Greg Abbott）亦發出聲明，感謝警員勇敢逮捕疑犯，又保證會懲處兇手。

據了解，達利瓦任職警員10年，曾表示自己必須在執法機構中代表錫克教徒，以成為錫克教徒及執法機構之間的溝通橋樑。哈里斯縣警方亦於2015年，正式允許達利瓦留鬍鬚和戴頭巾執勤。