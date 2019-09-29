阿根廷人權猩猩終脫囚籠 　赴美過新生活

在上周五（27日），33歲的混種雌性紅毛猩猩桑德拉（Sandra），終於離開在阿根廷被獨自囚禁20多年的小屋，飛往美國的人猿中心（Center for Great Apes）過新生活。桑德拉為阿根廷首位獲法院認定「具有人權的非人類」，早在兩年前獲批准「移民」美國，但因文件問題，拖到近日才成行。

出生在德國的桑德拉，1955年被賣到布宜諾斯艾利斯的動物園，廿多年來都孤獨生活在一間籃球場大小的屋中，期間未嘗出外。1999年牠曾接受人工受孕生下一名女兒，這也是牠唯一有過的同伴，但很快女兒就被賣走。有動保團體覺得桑德拉太可憐，於是請律師申請人身保護，要求讓牠回復自由。

經過一輪訴訟，在2014年法院終認定桑德拉勝訴，不過到2016年動物園倒閉重建為生態公園，牠依然未有機會離開。直至獸醫警告繼續囚禁，可能會令桑德拉患抑鬱症自殘，事情才有了轉機。

桑德拉的新居位於佛羅里達州，佔地40公頃，專門收容在馬戲團、實驗室等地方救出的猿類。牠到埗後將被安排加入一個有21隻猩猩成員的群體，在11個室外區域過自由生活。