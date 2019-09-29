Fb華籍工程師墮樓亡　傳遭上司背叛兼受簽證問題困擾

美國社交網巨企Facebook（Fb）中國籍軟件工程師、38歲男子陳秦（Qin Chen，音譯）日前在加州總部大樓跳樓身亡。有中國媒體周日（29日）報道引述Fb前員工言論，稱陳秦或因遭遇職場欺凌，面臨被辭退的危機，更受工作簽證問題所困擾，導致他選擇輕生。

報道引述一名前Fb日裔技術主管言論，稱他從臉書內部匿名論壇獲得消息，得知陳秦生前有非常大的壓力。該主管表示，陳秦任職的廣告技術部業績壓力巨大，而從該企內部工作評級顯示，陳的評級開始下滑；又稱若相關評級在數個季度內不夠理想，陳秦就會被公司放入「績效提升計劃」（Performance Improvement Plan，簡稱PIP），更指陳秦下一步極有可能面臨被開除。

該主管續稱，為免被辭退，陳秦開始尋求內部換組，並幸運找到另一個願意接收他的組別，上司當時也同意放行；惟因後來組內接連有員工離職，相關上司說服陳秦在組內多留一段時間，直到季度結束，且聲稱在季度結束時會給他一個好評級。然而，在最近季度評級結束後，該上司並未信守承諾，反而給予一個不夠理想的評級，導致他無法換組。

報道再引述該主管，稱若上述情況屬實，「就是很嚴重的工作霸凌，上司欺騙下屬，背叛承諾，設法讓下屬被迫待在自己組內，無法按照公司流程換組，這都對下屬來說是極度羞辱的事情。」該主管又稱，根據內部工作紀錄得悉，陳秦跳樓前1小時，是一個由他負責的技術任務截止時間，而早前他更因技術原因導致嚴​​重系統錯誤，使相關軟件終止服務。

報道更提到，陳秦全家在美國的去留問題，也可能成為他選擇輕生的原因；由於他持有的是H1B臨時工作簽證，如果他因為降級而進入上述的PIP項目，則意味着極他有可能被開除；一旦被開除，他就必須在60天內找到新的工作，否則全家都須離開美國。

在陳秦墮亡後，有大批華人聚集在該企矽谷總部抗議Fb。Fb公關代表曾表示，該企不容忍欺凌和任何形式的騷擾，又指公司為失去員工感痛心，目前正與專家溝通，希望採取合理措施處理此事；惟被問及公司是否會賠償時，該代表則稱無法透露。目前，陳秦在美國的家人已聘請律師處理相關事宜。