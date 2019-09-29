國務院再查希拉妮電郵風波　被指打擊民主黨

美國總統特朗普捲入通烏醜聞之際，美媒上周六（28日）披露特朗普政府於今年8月再次調查前國務卿希拉妮涉用私人電郵處理公務一事，聯絡了逾130名官員，指他們多年前發送的電郵，現時被分類為可能違反安全規定。有前朝官員指控調查是為打擊民主黨，國務院官員則否認有政治動機。

《華盛頓郵報》引述多名前任及現任官員報道，調查由國務院外交安全部負責，調查人員於1年半前、即特朗普上任後不久，開始去信相關官員，但之後沒有下文，至今年8月再次加強調查。國務院現時定性該批電郵為機密，並指涉事官員可能違反安全規定。《華郵》檢視了部分電郵，聲稱當中沒有牽涉關於美國機密政策的敏感資訊。

據指，牽涉的人士包括普通官員及可直接聯絡希拉妮的高級官員，例如部分美國大使、負責中東、歐洲及中亞政策的助理國務卿。大部分官員當時沒有直接發電郵予希拉妮，而是傳給時任副國務卿伯恩斯（Williams Burns）及政策規劃智囊沙利文（Jake Sullivan），二人再發送至希拉妮的私人電郵。

知情人士表示，調查沒有政治動機，與誰人入主白宮無關，只因國務院需要3年半檢視數以百萬計的電郵。惟奧巴馬政府時期的官員斥責，是共和黨想令希拉妮的電郵醜聞繼續發酵，打擊民主黨的外交政策人員，令他們無法重返行政系統。