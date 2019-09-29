國防部撥關島經費建美墨圍牆　美媒憂削弱防禦力

美國總統特朗普月前宣布緊急狀態，繞過國會從國防部取得36億美元（約282億港元）資金，興建美墨邊境圍牆。美媒上周六（28日）報道，該筆款項有7%來自原本計劃用在關島興建海軍基地的資金，現時或影響美軍的軍事部署，以及阻礙於2025年調遷部分駐日本沖繩美軍往關島的計劃，憂慮會削弱關島的防衞能力。

美聯社指，關島是美國震懾北韓及中國的戰略重地，國防部調動資金影響美軍在當地的8個項目，軍方原本打算調回5000名駐沖繩的海軍陸戰隊人員，計劃需要87億美元（約682億港元）資金，當中31億美元（約243億港元）由日本出資。報道指，圍牆計劃只影響小部分資金，但已有關鍵影響。日本時任外相河野太郎於月初曾指，美方已向日方確保調動會按原定時間表行事。

早前有報道引述關島民主黨籍眾議員尼古拉斯（Michael San Nicolas）指，他早前收到海軍部長斯潘塞（Richard Spencer）來電，告知他會把8項合共2.43億美元（約19億港元）用於關島的軍事經費，調撥到本土興建邊境圍牆。