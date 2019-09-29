研究團隊發現細胞分裂「開關」　有望抑制HIV

來自美國加州大學聖迭戈分校（UCSD）的科學家團隊發現一個可以阻止細胞分裂繁殖的「死亡開關」，有望助感染愛滋病病毒（HIV）的患者抑制病毒。研究結果近日已刊在網絡版《mBio》期刊內。

該團隊在實驗室以人類細胞測試，集中研究人體內的核糖核酸（RNA）分子時，發現感染HIV患者的細胞含有一種長鏈非編碼RNA（IncRNA）。當團隊以基因排列方式整理約1100個IncRNA後，發現簡稱為「HEAL」的HIV-1增強型IncRNA會在HIV帶菌者身上出現。

研究人員其後使用基因修改工具CRISPR-Cas9將「HEAL」削弱，或將它由HIV受感染細胞的基因組中剔除，發現即使停止「抗反轉錄病毒藥物」治療，HIV都沒有復發。然而，有關研究仍處初期實驗，尚未在動物或人類身上測試。

領導是次研究的拉納（Tariq Rana）表示，HIV領域的團隊過去30年一直尋找這種「開關」，或有助完全根治HIV及愛滋病。數據顯示，全球估計有3690萬人感染HIV。