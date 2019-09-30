解決福島輻射水排放　能源公司稱可分解氚水

2011年日本三一一大地震期間發生嚴重事故的福島第一核電廠因為爐心熔毀造成的輻射水，目前只能以上百座大型水槽貯放著，但是廠區空間有限，到2022年就再也裝不下，目前日本方面正在討論怎麼排放才能將影響減到最低。有加拿大的水蒸餾公司則獻計，表示已有辦法將帶放射性的氚水分離。

世界核能新聞（WNN）報道，加拿大的湖人能源處理公司(Laker TRF Ltd )表示，正在試驗的先進水蒸餾技術（Advanced Water Distillation ,AWD），相信可以解決福島輻射水問題，該技術最初是為加壓式重水反應爐開發。測試廠房在安大略省奧克維爾市已運行了一年，顯示AWD淨化輕水的效率，比原本的重水分離技術好五倍，該公司決定在2020年，建立更具規模的示範工廠。

湖人公司表示，他們的AWD技術，比傳統水蒸餾更有效率，設備高度降低5倍，耗能降低80％，淨化水的整個過程在真空下完成，從而消除了洩漏和環境排放的可能性。

行政總裁休斯(Chris Hughes)說：「AWD技術可以應用到處理日本福島第一核電站中存儲的輻射水，他們已知福島輻射水已經通過ALPS（高級液體處理系統）進行處理，只是不能分離氚化水。這部分就是湖人公司擅長的。其AWD技術，可以有效地將輻射水中的氚化水濃度降低，到自然雨水以下，也就能安全地釋放到海洋中。」

漢斯認為這是負責任地處理福島輻射水的唯一可行途徑，並表示這種技術可以應用於國際核能應用上。