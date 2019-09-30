紐約警截查遇反抗被搶槍射殺　同袍增援擊斃兇徒

美國紐約一名巡警周日（29日）凌晨巡邏時，截查一名持械的可疑男子遇上反抗，雙方在地上扭打糾纏。期間，疑人搶去警槍並連開5槍，巡警的頭部及身軀中了3槍，增援而至的警員開火還擊，當場撃斃疑人，巡警則送院搶救後不治。紐約市長白思豪向殉職警員家屬致哀，指紐約失去一位英勇警員。

事發於當日凌晨零時12時半左右，隸屬紐約警局布朗克斯分局反罪惡小隊的33歲警員穆爾肯（Brian Mulkeen）及兩名同袍，乘警車巡邏時發現27歲男子威廉斯（Antonio Lavance Williams）形迹可疑，他看到警員後立即拔足狂奔，穆爾肯與同袍見狀下車追捕。

身高6呎4吋、體重210磅的穆爾肯打算作出拘捕時，遇上身高6呎，但重達270磅的威廉斯激烈反抗，兩人倒地糾纏。隨身攝錄機錄得穆爾肯當時大喊「他搶走佩槍，他搶走佩槍」，威廉斯向穆爾肯連開多槍，5名增援警員此時趕到現場，立即向威廉斯開槍，當場擊斃他，穆爾肯送院搶救後不治。

警方表示，穆爾肯當時身穿避彈衣，頭部及身軀均有中槍，現場發現威廉斯遺下一把點32口徑左輪手槍，槍膛內沒有發射痕迹，正調查其他警員開火時有否誤中穆爾肯。有目擊者表示，事發時聽到傳出7下槍聲。穆爾肯當差6年，表現出色5次獲紐約警局頒發勳章；威廉斯則多次犯事入獄，去年因藏毒判緩刑3年。