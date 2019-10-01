孟晚舟終止引渡聆訊第4天　控方指辯方理據「毫無寸進」

中國科技巨企華為太子女孟晚舟要求終止引渡到美國，聆訊在加拿大卑詩省最高法院踏入第4天。代表加拿大皇家騎警（RCMP）的控方律師指辯方在過去3天聆訊所提出的所謂「事實」，對他們要求終止引渡程序的立場「毫無寸進」，又強調孟晚舟被捕以來，沒有人打開過她的電子裝置進行搜查，控方甚至在這兩個月來一直嘗試將這些裝置歸還給孟晚舟。

孟晚舟周一（30日）乘坐私家車抵達法院，她穿上白色連身裙，神態一直輕鬆自若，但沒有回答傳媒提問。控方律師弗拉特首先反駁辯方指加拿大當局協助對孟晚舟進行「秘密調查」的言論，表示如果有進行有關調查，控方只得到「微不足道」的結果，並提醒法庭所謂的「秘密調查」全程都有錄影和錄音。

辯方另一個理據是孟晚舟的手機等電子裝置都是在美國當局要求下被加拿大人員取走，但控方再度反駁，強調其實過去兩個月一直嘗試把這些裝置歸還給孟晚舟，並補充說無論是加拿大邊境服務局（CBSA）或RCMP都沒有打開她的電子裝置進行搜尋，更指聯邦調查局（FBI）都沒有要求取得孟晚舟的電子裝置，認為辯方的理據對他們的勝算「毫無寸進」。

不過法官在控方陳詞期間多次打斷並作出質詢，例如質問控方：「如果辯方要求公開的資料對你們有利，你為甚麼要反對？」當地傳媒報道，法官的查問次數比之前針對辯方的提問多了不少。