Forever 21破產：進軍香港　創最貴舖租紀錄

Forever 21位於銅鑼灣京華中心的旗艦店曾創下全港最貴舖租紀錄。

Forever 21亦曾進軍香港市場，2011年以全港最貴舖租紀錄，在銅鑼灣租用6層商舖開設旗艦店至2017年；位於旺角的最後一間在港零售店上月底亦突然關閉。

Forever 21進駐香港時，以月租1380萬港元在銅鑼灣開店，創下全港最貴舖租紀錄。2016年，該品牌在旺角開設第2間分店，租約期7年，但銅鑼灣旗艦店翌年租約期滿後沒有續租。據指旺角舖月租約263萬港元，業主現時打算以月租約200萬元招租。

公司透過官網發出公開信，承認正更改架構，但無解釋結束香港分店原因；又就財務狀況及結業新聞澄清，指全球商店如常營業，禮品卡、退貨、換貨、報銷和銷售購買等政策不變。

2008年，Forever 21曾嘗試打入內地市場，當時未能成功而退出；至2011年才重新進入，但最終仍黯然離場。內地傳媒今年5月報道，該品牌關閉在天津、杭州、北京、重慶等地分店；位於上海南京東路的旗艦店經過不足1個月的促銷清倉後，店內只餘下空空的貨架。