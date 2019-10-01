通烏醜聞：朱利亞尼被傳召交文件　傳蓬佩奧有參與通話

美國總統特朗普被指通烏的醜聞繼續發酵，眾議院外交事務委員會、情報委員會以及監督和政府改革委員會周一（9月30日）宣布傳召特朗普私人律師朱利亞尼，要求他提供特朗普和烏克蘭總統澤連斯基通話事件的所有相關文件。另外有報道引述兩名官員指，國務卿蓬佩奧在特朗普和澤連斯基通話時有份參與。

三個委員會主席當日聯名致信朱利亞尼，強制他在10月15日前提供所有與特朗普要求澤連斯基調查其大選競爭對手相關的通話記錄、文件等。信中說，朱利亞尼已在近期承認「手上有該事件的短訊、電話記錄等」。這三個委員會主席說，他們希望調查特朗普具體在何種程度上拿國家安全利益用來交換外國勢力干預大選。如果朱利亞尼不履行委員會要求，將被視為「妨礙眾議院彈劾總統調查」。

《華爾街日報》則引述兩名官員透露，蓬佩奧在特朗普和澤連斯基通話時全程監聽，令國務院更進一步被捲入事件中。蓬佩奧上周曾回應事件，指美國外交官和烏克蘭之間的溝通一直「恰當」，但他從未提及他本人有否參與其中。這是首次有傳媒報道有內閣成員知悉特朗普曾向澤連斯基施壓，調查總統選戰競爭對手拜登及他的兒子，也令第一手知情者增加。國務院暫時未有回應。

參議院多數黨領袖麥康奈爾也首次就事件表態，他周一承認如果眾議院通過彈劾議案，他「沒有選擇」之下需要按規定對特朗普召開審訊，到時審訊會由首席大法官主持。

而在烏克蘭，總統澤連斯基強調，烏克蘭不會因為受壓而被迫做任何事，因為烏克蘭是個獨立國家。他說：「我們持開放態度，我們隨時可以調查，但這與我無關，我們獨立的執法機關隨時準備好任何關於違反法律的調查。」烏克蘭和俄羅斯也同時表示，白宮不應單方面公開特朗普與其他國家元首的通話謄本。其中克里姆林宮發言人周一指出，美俄兩國都需要同意，特朗普和普京的通話內容才能公開，如果美國希望這樣做的話，俄羅斯會考慮。