Forever 21破產：廉價少女風　主打速食時裝

Forever 21主打廉價的少女風服裝，曾備受追求潮流的消費者追捧，是速食時裝的表表者，但這一年卻走向破產的命運。分析指，隨着關注勞工權益、環保意識抬頭，速食時裝或已沒法迎合市場需求；網購時代的來臨，亦令未能適應的商店最終關門大吉。

速食時裝（fast fashion）是指製造及銷售一次性消費的廉價時髦衣服，卻因低成本生產和快速丟棄過程中帶來災難性的問題。分析認為，Forever 21的處境反映速食時裝的吸引力漸失，取而代之是對業界壓榨勞工和污染環境的批評聲。消費研究公司WSL Strategic Retail總裁利布曼（Wendy Liebmann）表示：「年輕顧客愈來愈投向重視永續性的商品及品牌。」

此外，商場購物顧客減少、網購興起衝擊傳統門市商店，本土競爭加劇亦令外國品牌失去優勢，Forever 21亦不能幸免。美國哥倫比亞商學院零售研究主任科恩（Mark A. Cohen）認為，速食時裝還可以繼續流行下去，只是Forever 21在沒有合理展望下拓展過急，未有如其他同類品牌般，在寒冬中尋求轉型打破困局。他形容：「這是該品牌一場自身造成的災難。」