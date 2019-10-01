博爾頓「被辭職」後首露面　形容解決北韓威脅或須動武

美國前國家安全顧問博爾頓周一（9月30日）警告，北韓從未真正決定放棄核武，並強調美國是唯一能阻止核武擴散的國家，但必須在事情不可挽回前行動，甚至不惜動武。

這是「鷹派」的博爾頓離職後首次公開露面。他在出席華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）有關北韓問題的會議時，並沒有提及特朗普和兩人在他離職前的對話，只表示自己現在可以「直率地談論」北韓領導人金正恩政權所構成的「嚴重威脅」。他說：「在目前的局勢下，北韓不會自願放棄核武，我認為金正恩下了一個戰略決定，就是保有核武軍力，並進一步加以研發和強化。這才是我們應該注意的事，不是能否和金正恩再舉行峰會。」

他的言論與特朗普對於北韓局勢的樂觀態度大相逕庭，尤其是特朗普每次收到金正恩的「美好來信」都非常高興，又堅稱金正恩將遵守承諾。不過博爾頓不願意評論兩人的「浪漫外交」是否有成效。

博爾頓又抨擊北韓一再發射導彈，他說：「北韓近幾個月來試射較短程的彈道導彈，當中的情況並沒有給予我們足夠理據，認為這些導彈沒有威脅。」他警告威脅不只來自北韓擁有核武，更包括北韓出售導彈和有關技術的潛在危機，他說：「信不信由你，北韓擁有核武根本是不能接受的，甚至到一個地步需要採取軍事行動來解決。」他又強調時間或許已經無多：「每過一天，北韓就是個更危險的國家。你現在不喜歡他們的行為？到他們擁有可以覆蓋美國城市的核武時，你會怎樣想？你想等到那時才反應，還是現在就解決問題？」

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