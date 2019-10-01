波音737 MAX復飛時間表　惹西南航空機師工會不滿

美國西南航空公司（Southwest Airlines）機師工會周一（30日）宣布，波音737 MAX系列客機仍未完成修正，加上美國聯邦航空局（FAA）暫未公布相關機師培訓要求，復飛或需延後至下年3月。西南航空發言人指，仍在等待FAA提供更多資訊。

波音公司早前宣布維修737 MAX的軟件及飛行控制電腦，至今尚未完成。西南航空機師工會主席威克（Jon Weaks）不滿公司早前把復飛定於下年1月5日，指即使維修完成，FAA仍需至少30日時間，來決定機師培訓內容、及考慮會否修改6份相關檢查清單。

另外，美國航空機師工會安全主席德萊烏（John DeLeeuw）表示，美國計劃於本周或下周，把兩架已停飛的737 MAX從新墨西哥州的倉庫，運至位於俄克拉何馬州的維修基地，但航空公司仍需獲FAA許可才能進行復飛。波音發言人約翰德羅（Gordon Johndroe）指，雖然FAA掌握737 MAX的復飛決定權，將繼續努力爭取今年內復飛。