總統宣布解散國會　斥反對派阻撓反貪改革

秘魯國會議員日前試圖阻撓展開肅貪改革，無視總統維茲卡拉的警告，選出新的憲法法庭成員。維茲卡拉周一（9月30日）宣布解散國會，此舉勢促使反對派國會議員提出彈劾動議。國會外不少示威者抗議要求議員離職；全國多個城市亦有不少人上街支持維茲卡拉。

憲法法庭的7名成員中，有6名的提名人選有犯罪嫌疑而遭受外界抨擊。維茲卡拉批評，國會裏發生的事情凸顯國會多數派的無恥，強調解散國會在他的職權範圍之內，並將宣布重新舉行大選。反對派議員則指控維茲卡拉逾越憲法界限，並會尋求迫使他下台，因他在道德上沒有執政的能力。

維茲卡拉一直指控，由前總統候選人藤森慶子（Keiko Fujimori）所領導的反對派政黨「人民力量（Popular Force）」，試圖利用民主制度謀取私利。維茲卡拉早前提出反腐改革法案，但遭「人民力量」拖延；他其後提出提前舉行大選法案望結束政治僵局，但亦遭後者擱置。

秘魯貪腐問題嚴重，前總統庫琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski）及過去3名總統，均涉及巴西營造商Odebrecht的大規模賄賂醜聞。