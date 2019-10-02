朱克伯格錄音流出　將發展「Lasso」搶佔短片App市場

Facebook（Fb）創辦人兼行政總裁朱克伯格早前在公司內部會議時的錄音周二（1日）被洩漏，當中提及Fb與Twitter和內地短片平台抖音（TikTok）的競爭，以及推出虛擬貨幣Libra的計劃。朱克伯格又揚言，若民主黨總統候選人沃倫在下屆大選勝出並對Fb實施分拆，他將「不遺餘力地反擊」。

美國科技及新聞網站The Verge揭露Fb在7月會議的錄音，朱克伯格承認抖音國際版「TikTok」在美國和印度的年輕人市場「做得很好」，形容是中國科技巨企建造的首個消費者互聯網產品。根據程式分析網站Sensortower，抖音國際版「TikTok」來自印度的新用戶由去年初的9.5%增至本年初的43%。朱克伯格指，Fb計劃在抖音未佔據市場的地方，推出音樂短片分享應用程式Lasso搶佔市場。

對於沃倫早前提到計劃分拆大型科企，朱克伯格說：「我不想向自己的政府發起主要訴訟，但若有人要威脅一些存在的事物，你會不遺餘力和戰鬥。」他又提到Libra正在印度測試，計劃是在本年末在很多地區推出。