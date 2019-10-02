英媒：特朗普將晤芬蘭總統　討論替代華為5G設備

美國以威脅國家安全為由，呼籲盟友封殺中國科技巨企華為。英媒周二（1日）報道，美國總統特朗普將於周三（2日）與芬蘭總統尼尼斯特會面，商討如何促進盟友在建設5G設備時，採用華為以外的替代方案。

英媒引述高級官員指，特朗普和尼尼斯特將談論5G設備替代方案；而來自芬蘭的諾基亞（Nokia）發展5G技術迅速，能與華為及中興競爭，對於珍視國民數據私隱、網絡完整性和關鍵基建安全的國家來說，諾基亞可成為其他國家建設5G時可採用的替代廠商。

官員表示，預料特朗普和尼尼斯特亦會談及有關俄羅斯的侵略，以及中國在北極的野心。今年初，美國國務卿蓬佩奧在芬蘭北部參與地區國家會議時，亦曾表示俄羅斯在北極表現具侵略性，並密切關注中國在當地的舉動。

另外，美國彭博社周二報道，華為上月發布的新一代5G手機Mate 30，將無法下載Google的安卓（Android）應用程式，包括Google Maps和Gmail等。美國政府數月前將華為列入企業黑名單；Google及華為暫未回應今次報道。