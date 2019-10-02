5公里長跑賽行錯路　9歲男童竟奪10公里賽冠軍

長跑是一項具挑戰性的運動，參賽者需要經過長時間訓練。美國明尼蘇達州一名9歲男童上周六（9月28日）參加5公里長跑賽事時不慎走錯路，誤闖10公里賽事的路線。然而他最終竟然以約48分鐘完成10公里賽事，成功超越同組的所有成年人，奪得金牌。

9歲的洛弗爾（Kade Lovell）在薩特爾市參賽，跑到要回頭的位置時，他突然看到一個寫着「10公里」的牌子。他那時才發現自己不是在5公里賽的路線上，心想：「媽媽一定會罵我。」然而，他還是決定硬着頭皮跑下去。

與此同時，洛弗爾的母親希瑟（Heather Lovell）正在5公里賽的終點等候，卻遲遲未見兒子。由於洛弗爾以往都跑得比其他參賽者快，是次的反常令希瑟非常擔心。她哭着對工作人員說：「我兒子不見了！我們要去找他！」其後有人告訴希瑟，發現一名男童正在10公里賽的路線上，而且看起來跑得很順利。

結果洛弗爾第一個衝線，比第二名的40歲跑手快了一分鐘。頭10名跑手的平均年齡為38歲，繼洛弗爾後的全組第二年輕參賽者為20多歲，很多人因此對年幼的洛弗爾能勝出而嘖嘖稱奇。希瑟稱：「我初時很害怕，接着是生氣，後來變為興奮，最終為他感到高興，情緒起伏像在10分鐘內坐過山車一樣。」

其實洛弗爾自18個月大起已參加首場1公里長跑賽，現時每周訓練3天，才可創下佳績。他希望於今年冬天參加少年奧運賽事。