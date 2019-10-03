搗破國際販毒集團拘20人　涉走私1500萬美元毒品

美國俄勒岡州當局周三（2日）公布指，經過一年多的調查後，近日搗破該州史上其中最大的國際販毒集團，當中涉及負責運輸、販毒和儲藏人員，估計曾自墨西哥走私價值約1500萬美元（約1.17億港元）冰毒、海洛英和可卡因至波特蘭。行動中亦檢獲槍械及現金，有20人被逮捕，其中10人被拘留，另有11人被起訴後仍然在逃，當中包括兩名懷疑集團首腦。

當局指出，地方政府早前透過一個秘密線人，得悉有國際販毒集團出沒，便與聯邦及州執法部門合作展開調查行動。檢察官威廉斯（Billy Williams）提到，該集團不僅定期改變藏匿位置、轉換汽車和電話，如有警員在附近巡查，亦會額外付款給快遞員取消快遞，以免被發現。

威廉斯指出，該集團曾在一周內獲35公斤冰毒及25公斤海洛英訂單，相當於約60萬人用量。

該集團亦涉及一項複雜的洗黑錢計劃，疑犯先從墨西哥走私毒品至俄勒岡州兩個分銷商，之後再運送至不同地方，包括其藏匿地點、毒品拆家及快遞員。部分快遞員負責於當地一間墨西哥小型超市中洗黑錢，把少量毒品收益匯至墨西哥，僅一年就涉款逾百萬美元（約780萬港元）。疑犯亦涉嫌非法把槍支運到墨西哥。