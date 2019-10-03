眾議院要求獲取大量Fb內部文件　或證反競爭行為

美國社交網Facebook（Fb）繼被美國聯邦貿易委員會和司法部調查後，美聯社周四（3日）報道，美國眾議院要求獲取一宗Fb涉嫌違反反壟斷案件的相關內部文件作調查，或證明Fb不公平打壓競爭對手。

Fb於4年前遭現已倒閉的應用程式開發商Six4Three在英國提控，令Fb大批內部文件呈堂，但在Fb堅持下未有公開。眾議院司法委員會要求Six4Three提交訴訟中數千頁Fb內部文件和電郵，部分由始創人朱克伯格撰寫。早前有報道指，委員會已向數十間與Fb、Google、亞馬遜及蘋果在生意上有競爭的小公司去信，要求提交能證明Fb違反反壟斷法的文件，包括現已倒閉的MessageMe。

2015年4月提告的Six4Three，一直未能在3.5萬間疑受打壓的初創公司中，找到有人願意加入起訴，因他們恐怕因得罪Fb而被報復或列入黑名單。Facebook曾要求Six4Three取消提訴，亦有其他小公司代表曾被多名Fb高層警告，若提告將會令他的生活變成「人間煉獄」。

另外，Fb充斥仇恨言論為人詬病。歐洲法院周四裁定，歐盟任何成員國都有權要求Fb移除不合法言論。這被視為歐盟監管機構的勝利，Fb自此須對網上內容負更大責任。