彭斯捲特朗普通烏醜聞　疑以軍事援助作要脅

美國總統特朗普涉為個人利益向外國政府施壓的醜聞持續發酵，美媒周三（2日）引述消息揭出，副總統彭斯的資深助手亦有聆聽特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的通電，且彭斯應收到通話紀錄的簡短文本。他涉在之後的外訪，向澤連斯基表示美方由於憂慮貪污問題，打算不向烏克蘭提供軍事援助。

《華盛頓郵報》引述官員消息報道，相信彭斯在通電後數小時已可取得文本，且相信他在上月1日訪問波蘭時帶備的文件中，包括一份5頁的通電總括，但官員堅稱彭斯沒有留意到該次通電的重要性。在該次與澤連斯基的會面中，彭斯表示美國因憂慮烏克蘭在打擊貪污上做得不夠，因此未必會釋出數百萬美元的援助資金。

有美國前官員表示，烏克蘭很可能將彭斯所指的貪污問題，理解為特朗普在7月通電時提及對政敵、前副總統拜登的指控。彭斯的團隊表示，前者是一貫地提及對烏克蘭貪污問題和歐盟盟友承擔不足的問題，而彭斯在會面後亦有向總統匯報，最終美方有釋出軍事援助。

國務院總監察長利尼克（Steve Linick）周二在眾議院情報委員會作證，交出一批源頭不明、針對前美國駐烏克蘭大使約萬諾維奇的錯誤資訊。民主黨翌日指控特朗普政府利用「政治宣傳和假消息」攻擊萬諾維奇，要求國務卿蓬佩奧解釋為何這些資料會在政府高層流傳。委員會主席希夫則要求特朗普交出與烏方接觸的文件，警告若特朗普政府試圖阻止調查，將被視為妨礙司法的證據。

另外，特朗普周三在白宮與到訪的芬蘭總統尼尼斯特出席記者會時，被英媒記者問及，是否希望澤連斯基調查拜登兒子。特朗普無明火起，直斥該名記者無禮，表明拒絕回答此問題，之後直接離開講台，提早終止記者會。