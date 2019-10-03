新聞剖析︰波音空巴糾紛沒有贏家

波音與空中巴士的貿易爭端長達15年，世界貿易組織裁定美國可對歐洲貨品加徵關稅。雖然華府勝出一仗，但美媒認為這場糾紛沒有贏家，而裁決無法幫助波音及美國經濟；並指出航空業需要與政府合作，補貼及援助無法避免，否則只會產生更多爭端。

報道指在一般貿易爭端下，雖然消費者和整體經濟均受保護主義影響，但他們至少受益於部分行業。不過，波音或無法從保護主義下得益，首先美國獲准對歐洲貨品加徵關稅，但波音或不會享有價格優勢，因為歐盟必然採取反制措施。貿易爭端亦難以幫助美國經濟，空巴在美國聘請3千名高技術勞工，又在亞拉巴馬州設廠開設生產線，客機零件需要從歐洲進口。

世貿的規條亦未必有效，輿論認為只要政府沒有干預市場正常運作，不合法補貼的情況可避免，但這說法並不適用於航空業。這行業傳統上與政府的關係密不可分，特別是在戰時的重要性，國防業務佔波音及空巴收益分別23%及17%；而業界也要靠政府幫助打入外國市場。

美媒認為波音的市場地位得以鞏固是基於政治原因，空巴成為競爭對手後，商務客機變得更便宜及安全。徵稅將損害航空業長遠發展，世貿仲裁這場貿易糾紛，有機會製造無休止的分裂，令波音和空巴今後只能在自己的「地盤」銷售客機，繼至將增加的成本轉嫁至第三者。