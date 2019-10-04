警涉使用過份暴力拘黑人女童　市長促內部調查

美國明尼亞波利斯聖保羅市兩名警員，上月26日拘捕一名13歲黑人女童時涉嫌使用過份武力，片段顯示兩名白人警員嘗試壓着她並將她反手拘捕時，她一直尖叫和掙扎。聖保羅市市長周四（10月3日）已要求警隊進行內部調查。

事發在當地一間速遞公司的商店，其中一名警員格雷厄姆較早前已發現這名少女出現在附近一個停車場，據報該少女以往犯案纍纍，更經常在這個停車場所屬的油站製造麻煩，因此她被當局下令禁止進入該油站，直到明年8月。少女看見格雷厄姆後曾一度逃到輕鐵車站月台，但格雷厄姆因擔心她會從月台躍下，於是沒有跟從。

格雷厄姆隨即再接報指有少年偷車，然後就發現這名少女在速遞店內。格雷厄姆落口供時曾表示已向她表明她已被捕，要求她趴下，然後她就開始尖叫和嘗試踢格雷厄姆。現場人士拍下的片段則顯示一名警員曾叫她「不要再玩」並不要咬他，但她即時表示自己沒有咬人。

事件本來沒有引起注意，但有關片段在少女被捕翌日被上載到社交網站，更被民權律師分享，觸發網民不滿。分享這段片段的民權律師阿姆斯特朗說：「那兩名白人聖保羅市警員對這名13歲女生所做的事非常嘔心，有需要用這些手法對待一名年輕女孩嗎？」市長卡達發表聲明，指「片段非常令人不安」，一邊看一邊覺得心碎，他說：「我們最重視互信，我們視警員努力工作下從居民得到的信任為重中之重。」他要求警隊進行「徹底、及時和透明的調查」。

警方則指這名少女沒有遵守警員命令，不肯將雙手放到後面而且拒捕，不過警方承認有時「看到有人被捕」感覺並不好受。這名少女則被控襲警、妨礙司法公正、逃走及遊蕩，目前被扣留在拘留中心。