拉斯維加斯槍擊屠殺案　美高梅願賠8億美元和解

美國拉斯維加斯音樂節前年10月1日發生大型槍擊案，釀58死及數百人受傷。事發於美高梅國際酒店集團旗下的曼德勒灣酒店賭場外，被指未能保護在場人士。該集團周四（3日）表示，已與受害者及其家屬達成庭外和解，願支付高達8億美元（約62.7億港元）賠償，最終金額將取決於索賠人數。

據了解，該協議將解決至少10個州的訴訟，法院會任命獨立索賠管理人來分配基金。有受害者代表律師指，希望能於明年底前，按照受傷的嚴重程度來決定賠償金額。美高梅國際酒店集團行政總裁繆爾倫（Jim Murren）表示，賠償金旨在讓社區、受害者及其家人能健康地向前邁進。有最少三宗訴訟不受和解協議影響，包括針對音樂節舉辦方、槍手財產及槍械製造商。

代表其中2500名受害者的律師埃格萊特（Robert Eglet）則指，雖然沒有辦法挽回已失去的生命，亦不可能消除當事人所經歷的痛苦和恐怖，但和解協議將為數千名受害者及其家屬提供公平的賠償。

在事件中被奪去左眼的女子羅莫（Chelsea Romo）則認為「任何事情都不足以彌補」，該協議無法把死者帶回人間。她又指，雖然無法改變過去，但仍希望這協議能令公共場所更安全。