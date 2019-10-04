特朗普不滿阻游說召回駐烏大使　特使替澤連斯基撰聲明

美國總統特朗普的通烏醜聞持續發酵，美媒周四（3日）報道，前美國駐烏克蘭大使約萬諾維奇被召回美國，是由於特朗普不滿她阻礙游說烏克蘭，以調查前副總統拜登父子。另外，特朗普的2名高級特使被揭發，曾替烏克蘭總統澤連斯基草擬聲明，承諾調查拜登父子。

《華盛頓郵報》引述消息人士報道，約萬諾維奇於今年5月被召回美國，是由特朗普不滿她在國外損害他的聲譽，而且阻礙游說烏克蘭以調查拜登父子；召回決定亦得到國務卿蓬佩奧支持。特朗普的私人律師朱利亞尼形容，約萬諾維奇是推動調查拜登父子的「障礙」。他在3月曾向蓬佩奧提交9頁的文件，內容包括拜登在烏克蘭的詳細交易時間表、針對約萬諾維奇不當行為的指控，提到她與拜登十分親近。

《紐約時報》引述消息人士指，前烏克蘭問題特使沃爾克爾和美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland），於8月曾替澤連斯基草擬聲明，承諾調查拜登兒子亨特擔任董事的烏克蘭能源公司。若澤連斯基公開表態支持調查，將贏取特朗普對烏克蘭新政府全力支持。惟不確定聲明最終有否傳至澤連斯基手上，他未曾以自己名義發布任何聲明。

美國國務院周四（3日）通過向烏克蘭出售價值3920萬美元（約3.07億港元）的軍備。國防部轄下的國防安全合作局（DSCA）公布向烏克蘭出售的軍備，包括150個反坦克導彈、10座標槍反坦克導彈系統裝置以及相關設備等，以協助對抗親俄分離分子的威脅。