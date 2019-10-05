特朗普：貿易談判和拜登調查不應混為一談

中美即將重開貿易談判之際，美國總統特朗普周五（4日）強調，要求中國調查拜登父子，並非將事件與貿易談判綑綁，並認為「有很好機會」和中國達成貿易協議。

特朗普在離開白宮前向記者表示，中美貿易談判和要求中國調查拜登應該分開兩件事來處理。他說：「這件事和那件事毫無關係，我希望和中國達成協議，但只有在對美國好的時候。」他表示視中國為我們嘗試達成協議的國家，我們有很好機會達成協議，我們現在處於非常重要的階段，如果能夠達成協議，將會是有史以來最大的貿易協議。」

美國白宮首席經濟顧問庫德洛則表示，非常質疑中國會在貿易談判中，就特朗普要求他們調查拜登父子作出回應，他說：「我對這將會成為會談一部分感到非常懷疑。」庫德洛又表示不清楚特朗普6月與中國領導人的對話內容，表示有關問題和他的專業「扯得太遠」。美國有線電視新聞網絡（CNN）引述消息指，特朗普在這次通電話時，曾提及拜登及另一位民主黨總統參選人沃倫；又稱隨着中美貿易談判取得進展，他將對香港示威活動保持沉默。

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