報復美國加徵關稅　德外長：歐盟將進行反制

美國日前宣布將對歐盟部分商品加徵關稅。德國外長馬斯周五（4日）回應稱，歐盟將不得不反制，並且在得到世貿組織（WTO）授權後可對美國貨加徵關稅。他強調歐盟在這個問題上態度一致。

WTO周三（2日）的裁決指歐盟成員國向空中巴士提供的部分補貼屬於非法，使美國有權對每年約75億美元歐洲進口商品加徵關稅。美國隨後公布對歐盟飛機及其他商品加徵關稅的計劃。馬斯就此回應說，歐盟之前提出的和平解決方案遭美方拒絕，認為美方選擇走對抗路線是個「錯誤」，因為大西洋兩岸的工人和消費者將為此付出代價。

不過馬斯亦表示，對於和美方就制訂航空工業領域補貼問題的共同規則展開談判，歐盟方面仍一如既往地有這個意願。他表示，目前仍有機會避免令全球經濟造成更大的損失，「因為通過開放和公平的貿易可以令各方獲益。」

德國傳媒的報道則指，政府內部對於如何應對美方加徵關稅似乎尚未達成一致。副總理兼財長朔爾茨表示，在全球化的世界，沒有人能從貿易爭端中獲益，「因此我們將堅定但審慎地應對這個新情況。」